Врачи НИКИ детства: частые эпизоды тонзиллита могут говорить о синдроме Маршалла

Частые эпизоды острого тонзиллита могут говорить о том, что у ребенка PFAPA-синдром или синдром Маршалла. Это заболевание дебютирует преимущественно в раннем возрасте, страдают от него чаще всего дети. Врачи НИКИ детства Подмосковья рассказали, как понять, что у ребенка не просто частая ангина, что делать и как ее лечить, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На синдром Маршалла указывают регулярно повторяющиеся эпизоды: повышение температуры выше 39 градусов, лихорадка, боли в горле, язвы на слизистой рта, афтозный стоматит, увеличение шейных лимфоузлов. Диагноз мы устанавливаем на основании именно этих клинических проявлений, а также анализов крови, посевов отделяемого из зева», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

В свою очередь, врач-оториноларинголог института детства Светлана Антонова констатировала, что диагностика синдрома Маршалла часто остается затруднительной для многих детских специалистов. Дети с родителями часто проходят очень много исследований, долго и безрезультатно ходят по врачам, принимают ненужные лекарства.

«До сих пор науке неизвестна причина PFAPA-синдрома, продолжаются дискуссии о том, как правильно лечить это заболевание. Часто пациентам назначается терапия глюкокортикоидами или жаропонижающими препаратами. Но такое лечение лишь временно избавляет от симптомов, но вскоре они возвращаются. Антибиотики же и противовирусные средства в случае синдрома Маршалла неэффективны», — добавила Светлана Антонова.

По словам врача, эффективный метод лечения синдрома Маршалла — тонзиллэктомия. В большинстве случаев после удаления миндалин симптомы сразу же уходят и больше не возвращаются. В редких случаях симптомы прекращаются постепенно.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.