Врачи назвали продукты и БАДы, разрушающие печень

17:39

Гастроэнтерологи предупредили, что алкоголь, обработанные продукты, избыток фруктозы и бесконтрольный прием БАДов повышают риск жировой болезни печени. Заболевание выявляют у каждого третьего взрослого, сообщает «Крымская газета» .

Печень участвует в обезвреживании токсинов, выработке желчи и жировом обмене. Нагрузку на орган увеличивают консерванты, усилители вкуса и продукты с истекшим сроком годности.

«Алкоголь вызывает гибель клеток печени и может привести к тяжелым заболеваниям (алкогольный гепатит и цирроз печени). Не забывайте: алкоголь может содержаться во многих лекарствах и продуктах, например, в конфетах», — предупредила врач-гастроэнтеролог Ирина Исаева.

Она добавила, что опасны обработанные мясные продукты, избыток сладкого и фруктозы, а также обезболивающие, гормональные и антибактериальные препараты, статины. Бесконтрольный прием БАДов и высокие дозы витаминов А и железа также повреждают печень.

По данным врачей, жировой гепатоз диагностируют у 35% взрослых, включая людей с нормальным весом. Болезнь повышает риск инфаркта, инсульта и сахарного диабета.

«Часто за этим стоит перебор углеводов и недобор жиров», — отметила нутрициолог Ирина Шиманская, говоря о популярности ПП-сладостей с фруктозой.

Специалисты рекомендуют аэробные нагрузки 150–300 минут в неделю, сбалансированное питание, достаточный сон и сокращение алкоголя и ультраобработанных продуктов.

