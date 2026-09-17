Врачи назвали болезнь, мучившую Льва Толстого почти 40 лет

Лев Толстой почти 40 лет жил с желчнокаменной болезнью, которая позднее вызвала тяжелые приступы холецистита. Современные врачи при таком течении могут рекомендовать операцию, сообщает kp.ru .

В 39 лет лечащий врач Льва Толстого Григорий Захарьин диагностировал у писателя желчнокаменную болезнь. Около 20 лет она протекала без симптомов, однако с 59-летнего возраста у Толстого начались боли в правом подреберье, тошнота, рвота и температура.

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Татьяна Ильчишина рассказала, что острые блюда и тряская езда провоцировали у писателя желчные колики. Захарьин рекомендовал тепло одеваться, отказаться от масла и курения, есть небольшими порциями и пить минеральную воду.

Сегодня при осложненном течении болезни врачи применяют холецистэктомию — удаление желчного пузыря. Операцию назначают при интенсивных желчных коликах, а также при камнях более 3 сантиметров. Ильчишина уточнила, что в отдельных случаях заболевание удается контролировать лекарствами без хирургического вмешательства.

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