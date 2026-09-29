Врачи Наро-Фоминского перинатального центра посетили форум «Мать и дитя»

Делегация Наро-Фоминского перинатального центра во главе с главным врачом Людмилой Кещьян приняла участие в XXVII Всероссийском научно-образовательном форуме «Мать и дитя», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В программу форума вошли стратегическая сессия Минздрава России о развитии акушерско-гинекологической и неонатальной службы, пленарное заседание о современных технологиях в этих областях и профильные конференции. Участники обсудили иммунологию репродукции, лабораторные технологии в неонатологии и вопросы невынашивания беременности.

«Для нас принципиально важно, чтобы передовые методы как можно быстрее приходили в наш центр. Мы обменялись с коллегами реальной практикой и обсудили решения, которые действительно меняют качество помощи женщинам и детям», — отметила главный врач центра Людмила Кещьян.

Полученный на форуме опыт планируют использовать в работе центра для поддержания качества медицинской помощи женщинам и детям.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.