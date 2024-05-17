Врачи напомнили, что после пневмонии детям нужна реабилитация легких

«Воспаление легких или пневмония — одна из самых опасных детских и подростковых болезней. Возникает она под влиянием бактерий, вирусов, грибов и значительно реже — паразитов и аллергического воспаления. Запускает воспаление лёгочной ткани попадание патогена в лёгкие с вдохом. Он оседает в легких и развивается воспаление. Также инфекция может попасть в легкие по крови из другого воспалительного очага», — рассказала врач-пульмонолог НИКИ детства Ирина Вишнякова.



Первые симптомы заболевания: повышение температуры тела (чаще более 3х дней), одышка, учащенное сердцебиение, слабость, вялость. Появляется сухой кашель, реже начало кашля с отхождением мокроты. Случается, что кашель и вовсе отсутствует. Заподозрить пневмонию врач может при характерной клинической картине, аускультации (прослушивании) легких, по анализу крови и далее диагноз подтверждается изменениями на рентгене и/или компьютерной томографии легких.



«Чтобы не пропустить начало пневмонии, нужно своевременно обращаться к врачу, использовать лабораторные методы исследования и/ или (при необходимости) инструментальные. Так как природа пневмоний чаще бактериальная, самостоятельно, без лечения, организм вряд ли сможет справиться», — добавила врач.



Пневмония наносит существенный урон здоровью и важно провести реабилитацию легких. Здесь можно посоветовать родителям, вместе с ребенком выполнять дыхательные упражнения. Например, глубокие вдохи в положении лежа на животе также могут помочь увеличить приток кислорода.



«Регулярное проветривание помещения, где находится ребенок. Прогулки в парке, ходьба, плавание, любая деятельность, которая увеличивает дыхание — хороший способ восстановить емкость и функцию легких. Не стоит забывать о правильном питании, у ребенка должен быть рацион богатый витаминами и минералами, повышающими иммунитет. Делайте ставку на сезонные продукты, избегайте чрезмерного употребления переработанных и рафинированных продуктов. И конечно, оградите ребенка от вдыхания табачного дыма», — заключила Ирина Вишнякова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.