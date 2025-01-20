Врачи Мытищинской больницы стали победителями премии

1 место в рейтинге детских хирургов Московской области занял Александр Скробогатов, хирург детского травматологического отделения Мытищинской ОКБ.

2 место в рейтинге сосудистых хирургов Московской области занял Родион Шилов, Заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии, Руководитель центра спасения конечностей Мытищинской ОКБ.

По итогам работы 2024 года Мытищинский родильный дом вошел в ТОП-10 государственных клиник Московской области, по мнению пациентов.

«Премия „ПроДокторов“ не первый знак отличия наших врачей, но безусловно приятный. Родион Шилов известный хирург. В Центр спасения конечностей Мытищинской больницы, которым он руководит, приезжают пациенты со всей Московской области и Москвы, и в этом есть его заслуга. Он сохранил возможность вести полноценную жизнь огромному количеству людей. Александр Скоробогатов неоднократно был отмечен грамотами и наградами Министерства здравоохранения России за вклад в национальную медицину. Мы гордимся, что в нашей больнице работают такие звезды», — рассказала Ирина Кузнецова, заместитель Главного врача Мытищинской ОКБ.

ПроДокторов — сайт № 1 по количеству отзывов о врачах и медицинских центрах в России. Ежегодно крупнейший сайт награждает самых пациентоориентированных специалистов и самые пациентоориентированные медицинские учреждения. Победа в голосовании — не просто цифры, это народный рейтинг качества.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.