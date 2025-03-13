Врачи Мытищ присоединились к неделе борьбы с вирусным гепатитом С

Врачи Мытищ присоединились к неделе борьбы с вирусным гепатитом С, она проходит с 10 по 16 марта в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Гепатит С называют «ласковым убийцей». Болезнь часто протекает незаметно, и люди узнают о ней, когда уже появляются серьезные проблемы, такие как цирроз печени. Однако современная медицина позволяет эффективно лечить это заболевание.

Заведующая инфекционным отделением Мытищинской больницы, кандидат медицинских наук Жанета Саркисова, рассказала, что лечение гепатита С требует времени и терпения, но оно дает хорошие результаты.

«С 2014 года в России используются лекарства, которые помогают вылечить до 98% больных — после успешного лечения человек больше не является заразным», — отметила врач.

Подхватить вирус можно разными способами: через нестерильные инструменты для татуировок, пирсинга или маникюра; при использовании чужих бритв или маникюрных принадлежностей; а также половым путем. После 15-летнего возраста заболеваемость гепатитом С резко увеличивается.

Молодые люди часто делают татуировки или другие процедуры у непроверенных мастеров, что увеличивает риск заражения.

Врач также напомнила, что примерно в 80% случаев болезнь протекает без симптомов. Но даже при отсутствии признаков человек остается заразным. Хроническая форма гепатита С может привести к тяжелым последствиям: циррозу, раку печени и другим заболеваниям, таким как поражение почек или сосудов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.