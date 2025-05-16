Врачи МОЦОМД вывели подростка из опасного состояния, вызванного анорексией

В психоневрологическое отделение Детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступила девочка-подросток с выраженным дефицитом массы тела. При росте 155 см она весила всего 28 кг. Отмечалось практически полное отсутствие подкожно-жировой клетчатки, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Как выяснилось, ранее пациентка уже неоднократно госпитализировалась в профильные клиники Москвы и Подмосковья по поводу анорексии, но должного результата терапия не давала и девочка снова теряла в весе.

Наряду с выраженной соматической патологией, у пациентки были выявлены значительные отклонения в психическом статусе, требующие комплексной психотерапевтической коррекции. Команда специалистов отделения во главе с лечащим врачом-психиатром разработали индивидуализированный план лечения, направленный на восстановление соматического здоровья и коррекцию психоэмоционального состояния пациентки.

«Первоочередной нашей задачей стало купирование дефицита нутриентов и восстановление водно-электролитного баланса. Использовалась методика постепенного увеличения калорийности рациона с обязательным контролем показателей гемодинамики и метаболизма. Параллельно проводилась интенсивная психотерапевтическая работа, направленная на выявление и изменение дисфункциональных убеждений и моделей поведения, связанных с питанием и образом тела», — рассказала заведующая психоневрологическим отделением, врач-невролог Ирина Курышева.

Благодаря комплексному подходу удалось стабилизировать состояние пациентки. В течение нескольких недель пребывания в стационаре наблюдалась положительная динамика в наборе веса, нормализации показателей электролитного баланса и улучшении психоэмоционального состояния. Девочка стала более открытой к общению, снизилась тревожность и улучшилось настроение.

«Перед выпиской пациентке и ее семье были даны подробные рекомендации по дальнейшему лечению и реабилитации. Был разработан план амбулаторного наблюдения, включающий регулярные консультации психиатра, психотерапевта и диетолога. Подчеркивалась необходимость строгого соблюдения диеты и продолжения психотерапии для закрепления достигнутых результатов и профилактики рецидива», — заключила доктор Курышева.

Представленный клинический случай подчеркивает важность комплексного подхода, объединяющего медицинскую и психологическую помощь, для успешного лечения нервной анорексии.

Ранняя диагностика и своевременное начало лечения значительно повышают шансы на полное выздоровление и возвращение к полноценной жизни. Напоминаем, что оказывать медицинскую помощь в МОЦОМД с расстройствами пищевого поведения начали в январе 2024 года. Пройти лечение можно по направлению врача-психиатра. Медпомощь оказывается бесплатно, по полису ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.