Врачи МОЦОМД в Подмосковье спасли ребенка с врожденным пороком пищевода

В Московском областном центре охраны материнства и детства городского округа Люберцы спасли новорожденного мальчика с патологией пищевода. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Неполное его развитие не дает возможности кормления ребенка. Но это лишь одна из опасностей заболевания. В большинстве случаев ниже зоны слепого конца пищевода формируется свищ, маленькое соустье, которое соединяет пищевод и трахею. Наличие такого свища опасно постоянным попаданием слюны из пищеварительного тракта в трахею, что быстро приводит к развитию тяжелых форм пневмонии.

Статистика говорит, что атрезия пищевода встречается только у одного из 5-6 тыс. новорожденных, для специалистов МОЦОМД это не редкий случай, хирурги проводят подобные операции ежемесячно. Подмосковье занимает третье место в России по числу прооперированных детей с данной патологией.

«Раньше подобные операции делались открытым доступом, приходилось вскрывать грудную полость, разводя множество мышц и ребра, что впоследствии формировало большую операционную рану и требовало весьма длительный реабилитационный период. В настоящее время мы используем современные методы, которые позволяют проводить операции с минимальным вмешательством и гораздо меньшими травмами для организма», — отметил заведующий отделением хирургии новорожденных МОЦОМД Михаил Рехвиашвили.

После операции ребенок в течение 10 дней наблюдался в отделении реанимации новорожденных, затем был переведен в отделение хирургии новорожденных для завершения своего реабилитационного периода.

«Для успешного лечения такой патологии важна слаженная работы команды врачей: хирурга, анестезиолога и реаниматолога. Такие дети имеют свои особенности, как в проведении наркоза во время операции, так и в последующем выхаживании», — пояснила заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных детской больницы МОЦОМД Мария Попова.

После операции ребенок прошел реабилитацию в условиях стационара. В настоящее время он выписан домой на амбулаторное лечение. Мальчик находится на грудном вскармливании, активно прибавляет в весе и развивается соответственно своему возрасту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.