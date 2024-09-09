Врачи МОЦОМД приняли у себя уролога-андролога из Брянска для обмена опытом

Медик из Брянской областной детской больницы, врач уролог-андролог Мария Подчеко приехала для обмена опытом к специалистам детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В связи с открытием хирургического корпуса в Брянске и установкой нового оборудования доктор приехала в детскую больницу МОЦОМДа за получением опыта работы передовыми методами операционного вмешательства и присутствовала на операции по «пневмовезекоскопическому удалению дивертикула мочевого пузыря», проводимую заведующим уроандродогическим отделением Андреем Суходольским. Отделение специализируется на проведении высокотехнологических операций с применением лапороскопических и эндоскопических методов лечения. После успешно проведенной операции, заведующий познакомил коллегу с работой отделения, рассказал о передовых методах диагностики и лечения, которые применяются в центре. Больница оснащена собственной лабораторией, в которой выполняется проведение широкого спектра разнообразных исследований.

«Подобные встречи дают возможность познакомиться с богатым опытом своих коллег-урологов из ведущего подмосковного медицинского центра. Я была рада увидеть весь процесс работы отделения воочию, познакомиться с коллегами и предметно обсудить актуальные темы, касающиеся общей сферы деятельности, взять в свою практику наработки по развитию направления урологии в нашей больнице», — поделилась врач детский уролог-андролог Брянской областной детской больницы Мария Подчеко.

В отделении выполняется научные исследования в различных направлениях детской урологии-андрологии. В сферу особых научных интересов входит хирургия мочеиспускательного канала. Чтобы попасть на госпитализацию, необходимо позвонить в отделение по следующему номеру и просто записаться: 8 (495) 554-50-07.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.