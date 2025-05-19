Врачи МОНИКИ стал победителем конкурса в рамках Всероссийского форума здоровья

Симуляционный центр Московского областного научно-исследовательского клинического института им М. М. Владимирского (МОНИКИ) представил экспозицию на тему: «Здоровое долголетие — профилактика преждевременного старения». Она ориентирована на формирование культуры активного и здорового старения, профилактику возрастных заболеваний и развитие медицинского образования с применением современных симуляционных и цифровых технологий. Участники форума получили не только научно обоснованную теоретическую информацию, но и в интерактивном формате смогли прочувствовать последствия возрастных изменений с помощью специального костюма, имитирующего снижение подвижности, зрения, слуха, координации и чувствительности, оценить сосудистый возраст благодаря инновационной разработке неинвазивного препарата. Он позволяет быстро и точно определить биологический возраст сосудов и наглядно визуализировать изменения сосудистой стенки, которые происходят с возрастом или под влиянием неблагоприятных факторов. На экспозиции также был представлен инновационный виртуальный тренажер для обучения навыкам сердечно-легочной реанимации.

«Наш Институт всегда ориентирован на поддержание здоровья и доступность качественной медицинской помощи для жителей Московской области. Мы постоянно стремимся к улучшению, следим за последними достижениями в медицине и активно внедряем новейшие технологии в нашу работу. Я искренне надеюсь, что этот форум стал той площадкой, которая помогает людям осознать значимость здоровья и необходимость ведения здорового и активного образа жизни», — отметил директор МОНИКИ Константин Соболев.

В заключение форума проект МОНИКИ «Медицинская школа МОНИКИ» — победила в номинации «Лучший просветительский проект для детей и молодежи», проект «Медицинская система управления здоровьем — путь к долголетию» — стала победителем в номинации «Инновационный подход к профилактике и управлению хроническими заболеваниями», а стенд МОНИКИ забрал награду в конкурсе региональных экспозиций как самый стильный стенд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.