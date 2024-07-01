Врачи МОНИКИ спасли пациента с болезнью сосудов сердца

В больницу Подмосковья обратился 83-летний мужчина с жалобами на боли в грудной клетке. После проведенного обследования врачи выявили множественное поражение сосудов сердца и для дальнейшего лечения отправили пациента в МОНИКИ в отделение кардиохирургии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Без своевременного вмешательства кардиохирургов это заболевание могло привести к обширному инфаркту, который пациент бы не перенес.

«Одномоментная открытая операция на сердце была сопряжена с высоким риском для жизни пациента в таком почтенном возрасте, поэтому была выработана тактика поэтапного лечения. Вначале мы провели малоинвазивную операцию на сердце — с помощью мини-доступа провели шунтирование одной артерии для восстановления кровотока. Подобная операция малотравматична и позволяет достаточно быстро восстановиться. Пациент несколько дней находился на реабилитации под постоянным присмотром врачей. Следующим этапом рентгенэндоваскулярные хирурги выполнили стентирование второй артерии — расширили ее с помощью специальной конструкции для восстановления кровотока», — рассказал заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ им. Владимирского Дмитрий Зыбин.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. Благодаря гибридному методу лечения и профессионализму медицинского персонала, врачам удалось полностью его вылечить и вернуть к нормальной жизни.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают в том числе и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.