Врачи МОНИКИ поучаствовали в Московском областном саммите кардиологов и терапевтов

20 и 21 марта в Москве прошел Московский областной саммит кардиологов и терапевтов, собравший ведущих специалистов со всего региона. В том числе в мероприятии приняли участие главные внештатные специалисты Минздрава России и Московской области, а также выдающиеся ученые — профессора и академики Российской академии наук. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

На саммите рассматривались актуальные вопросы кардиологии и терапии, такие как работа кардиологической службы в Московской области в 2024 году и планы на 2025 год, подходы к лечению пациентов с легочной гипертонией, управление модифицируемыми факторами риска и другие.

«Участие врачей в таких мероприятиях играет важную роль для развития медицины. Мы здесь, чтобы обсуждать новейшие достижения, обмениваться опытом и разрабатывать методы лечения, которые помогут улучшить качество жизни наших пациентов. Проведение подобных саммитов способствует принятию эффективных решений», — поделилась заместитель директора МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Екатерина Какорина.

Московский областной саммит кардиологов и терапевтов является значимой платформой для обмена знаниями и идеями, способствует инновационному развитию и совершенствованию медицинских практик в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.