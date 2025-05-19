Врачи МОНИКИ получили награды на онкологической конференции

Организованная правительством Московской области «VI Конференция онкологов московской области и ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии» прошла в доме правительства Московской области 15 и 16 мая в честь 80-летия онкослужбы в России. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Врачи-онкологи со всей Московской области и из других регионов самых различных направлений собрались, чтобы обсудить самые важные темы из своей практики — организацию здравоохранения и онкологии, паллиативную медицинскую помощь, репродуктивную онкологию, онкологию органов брюшной полости, легкого, головы и шеи, морфологию, терапию и многие другие вопросы.

Врачами Московского областного научно-исследовательского института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) было представлено несколько докладов, помимо этого на конференции был блок с прямыми трансляциями из больниц. Так МОНИКИ представил блок «Живая эндоскопия» во время которого велась трансляция из эндоскопической операционной МОНИКИ.

«Подобные мероприятия очень важны для нас, так как это позволяет врачам со всей Московской области не только делиться друг с другом практическим опытом, но и разрабатывать новые методики лечения, обсуждать различные методы терапии — не только для нашего профессионального роста, но в первую очередь для пациентов. Онкология — это болезнь, которая пугает очень многих, но мы здесь именно для того, чтобы как можно продуктивнее бороться с ней, и делать эту борьбу для самих пациентов как можно легче», — сказала заместитель директора МОНИКИ по онкологии Валентина Шикина.

Также двое сотрудников МОНИКИ в ходе конференции были отмечены наградами — Степанида Георгиенко получила почетную грамоту министерства здравоохранения Московской области и Николай Васькин был награжден благодарственным письмом Губернатора Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.