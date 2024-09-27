Врачи МОНИКИ Подмосковья обсудили вопросы организации медпомощи в регионе

В МОНИКИ имени Владимирского прошла научно-практическая конференция «Управление здравоохранением на региональном уровне. Организационные и финансовые вопросы обеспечения медицинской помощи в Московской области». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Конференция была направлена на повышение качества оказания медицинской помощи в регионе. Участники конференции поделились собственным опытом и обсудили актуальные вопросы организации медицинской помощи пациентам в системе ОМС, эффективное управление, позволяющее не только оптимизировать маршрутизацию пациентов, но и снизить нагрузку на систему здравоохранения в целом, а также задачи повышения финансовой устойчивости, способствующие улучшению качества оказываемой помощи.

Специалисты МОНИКИ им. Владимирского выступили с докладами о трехуровневой организации оказания медицинской помощи в условиях стационаров по различным профилям, возможностях лекарственного обеспечения и результатах борьбы с онкологическими заболеваниями в Подмосковье.

«Обсуждение вопросов управления здравоохранением на региональном уровне имеет огромное значение для обеспечения качества медицинской помощи в Московской области. В современном мире высоких требований к здравоохранению необходимо эффективно решать организационные и финансовые вопросы, которые влияют на деятельность медицинских учреждений. Плотная коммуникация между всеми участниками процесса позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы, внедрять новые разработки и повышать уровень доступности медицины для жителей Подмосковья», — отметил директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.