Врачи МОНИКИ осмотрели жителей сел Дагестана в ходе проекта «Здоровое село»

МОНИКИ им. Владимирского принял участие в благотворительном проекте «Здоровое село», направленном на оказание медицинской помощи жителям труднодоступных районов сельской местности Республики Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Команда из 10 докторов посетила Магарамкентский район Республики Дагестан, где врачи осмотрели и проконсультировали более 500 жителей. МОНИКИ им. Владимирского представляла врач-кардиолог, заместитель директора по образовательной деятельности Татьяна Чернявская. У 48 пациентов были выявлены показания для госпитализации, в том числе, для оперативного лечения. Эти пациенты будут направлены в стационары медучреждений, которые участвуют в проекте.

«В настоящий момент остро стоит вопрос состояния здоровья сельского населения. Жители часто сталкиваются со сложными условиями труда и быта, отсутствием квалифицированной и своевременной медицинской помощи. Этот проект нацелен на повышение доступности медицины в отдаленных регионах, МОНИКИ им. Владимирского с радостью и большой отдачей принимает в нем участие и стремится оказать максимальную помощь людям», — прокомментировала Чернявская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.