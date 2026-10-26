Врачи МОНИИАГ удалили опухоль массой почти 20 кг у пациентки из Африки

Пациентка из Африки перенесла в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии четырехчасовую операцию по удалению образований массой почти 20 кг. Миома вызвала тромбоз и угрожала ее жизни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщина обратилась в МОНИИАГ с миомой, которая беспокоила ее несколько лет. УЗИ показало, что матка увеличена почти в 180 раз. Крупнейшие миоматозные узлы достигали 20×25 см. Орган заполнял брюшную полость и малый таз, сдавливал мочевой пузырь, кишечник и сосуды. Это привело к тромбозу и прямой угрозе жизни — пациентку направили на операцию.

«Сложность заключалась в том, что опухолевидные образования по предварительным оценкам составляли не меньше 1/5 общей массы тела женщины», — рассказал ведущий научный сотрудник МОНИИАГ Антон Федоров.

Врачам потребовалось удалить пораженный орган, обширные сращения между маткой и кишечником, нижней поверхностью диафрагмы, поверхностями правой доли печени и желчного пузыря, а также более литра жидкости из брюшной полости. За четыре часа хирурги удалили образования массой почти 20 кг и вернули внутренние органы в нормальное положение.

Через неделю пациентку выписали в удовлетворительном состоянии. Она продолжит наблюдение у специалистов института.

Врачи напоминают, что каждой женщине необходимо проходить осмотр гинеколога не реже раза в год, даже при отсутствии жалоб. При наличии гинекологического заболевания посещать врача следует с рекомендованной им регулярностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.