Врачи МОНИИАГ проведут внеплановый прием беременных в Подмосковье 14 февраля

В субботу, 14 февраля 2026 года, акушеры-гинекологи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии организуют внеплановый прием беременных женщин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Прием пройдет в выходной день, чтобы будущие мамы могли спокойно приехать в центр Москвы вместе с близкими. Консультацию смогут получить жительницы Подмосковья и Москвы, ожидающие ребенка и не состоящие на учете в МОНИИАГ.

Руководитель акушерского отдела Екатерина Ефимкова отметила, что в этот же день в институте состоится праздничная встреча с врачами акушерами-гинекологами, которую можно посетить с супругом.

Бесплатный прием доступен женщинам с беременностью более 32 недель. В этот день направление от участкового врача-гинеколога не потребуется. Прием будут вести ведущие специалисты акушерского отдела под руководством Екатерины Ефимковой.

Для посещения необходимо предоставить паспорт или другой документ, подтверждающий личность, полис ОМС, обменную карту беременной и СНИЛС. Мероприятие пройдет по адресу: Москва, ул. Покровка, д. 22А, МОНИИАГ. Для участия требуется предварительная регистрация.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.