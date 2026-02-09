Врачи МОНИИАГ проведут онлайн занятие для беременных Подмосковья 13 февраля

Онлайн занятие будет посвящено вопросам гестационного сахарного диабета — заболеванию, которое может возникнуть у женщин во время беременности. Врачи расскажут о рисках, способах профилактики и объяснят, почему рождение здорового ребенка при этом диагнозе во многом зависит от самой женщины.

Акушер-гинеколог Яна Андросова отметила, что протяженность Московской области значительна, и будущим мамам важно иметь доступ к консультациям опытных специалистов в удобном формате. По ее словам, онлайн встречи позволяют беременным получать необходимые ответы вне зависимости от места проживания.

В МОНИИАГ сообщили, что зимой 2026 года формат работы Онлайн Школы материнства был изменен: занятия стали проходить чаще, к ним присоединились не только акушеры-гинекологи, но и неонатологи и анестезиологи. Прямые эфиры теперь проходят на российской системе унифицированных коммуникаций, не требующей регистрации в соцсетях или установки дополнительных приложений.

Специалисты подчеркивают, что такие встречи помогают будущим мамам чувствовать себя увереннее и снижают уровень тревожности в период беременности. Принять участие в онлайн встрече можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.