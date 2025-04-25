Врачи МОНИИАГ помогли родить женщине с нарушением сердечного ритма

В Московский областной НИИ акушерства и гинекологии им. В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) поступила 37-летняя женщина, которая находилась на 33 недели беременности. У пациентки отмечалось выраженное сердцебиение в сочетании с неполной блокадой проводящих путей сердца. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Жалобы на аномальное сердцебиение стали преследовать пациентку с первого триместра беременности. В связи со сложными нарушениями проводимости, вызванными гормональной и физиологической перестройками организма, мы не могли применить традиционную антиаритмическую терапию — она могла еще больше усугубить имеющиеся проблемы с сердцем. После тщательного обследования и консультации с врачами-гинекологами было принято решение о пролонгировании беременности в условиях стационара. Пациентке назначили терапию для улучшения обменных процессов в сердце», — рассказал кардиолог МОНИИАГ Сергей Мравян.

Благодаря лекарственной терапии частоту сердечных сокращений удалось снизить, а беременность пролонгировать до 37 недели. Спустя несколько недель у женщины повторно развилось критически высокое сердцебиение — уже до 240 ударов в минуту, в связи с чем она была экстренно родоразрешена с помощью операции кесарева сечения. В результате на свет появился здоровый мальчик весом 2 450 граммов и ростом 43 сантиметра. После родов сердечный ритм пациентки восстановился самостоятельно. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, но в дальнейшем ей предстоит лечение для нормализации работы сердца.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.