Врачи МОДКТОБ рассказали об особенностях новогодних дежурств

сегодня в 09:00

Об особенностях новогодних дежурств рассказали врачи МОДКТОБ. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пока другие отдыхают и празднуют Новый год, нагрузка на медицинский персонал в новогоднюю ночь стремительно увеличивается.

«Фейерверки, хлопушки, бенгальские огни и многие другие атрибуты новогодних развлечений увеличивают риск получения травмы. Соответственно, и количество обращений за экстренной медицинской помощью увеличивается в разы. Удар приходится на дежурную смену, » — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.