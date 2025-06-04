Врачи МОДКТОБ рассказали о лечении врожденной косолапости

Со 2 по 8 июня министерством здравоохранения России объявлена неделя сохранения здоровья детей. Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница ежедневно стоит на страже здоровья детей Подмосковья, обеспечивая медицинскую помощь детям с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Сегодня мы бы хотели затронуть тему лечения врожденной косолапости у детей. Существует много разных методик лечения косолапости. В 40-х годах прошлого века американским ортопедом Игнасио Понсети была предложена методика лечения врожденной косолапости, которую по праву сегодня называют золотым стандартом лечения косолапости.

«Начинать лечение косолапости по методу Понсети желательно с 7-14-дневного возраста, чем раньше оно начато, тем податливее стопа. Соответственно ее полная коррекция произойдет быстрее. Метод подходит и для детей 1-2-х лет и старше. До 5 лет, вылеченный ребенок, должен проходить регулярные обследования и наблюдаться у врача травматолога-ортопеда. У ребенка с косолапостью, исправленной методом Понсети, стопы по опороспособности не отличаются от здоровых», — прокомментировала врач-травматолог МОДКТОБ Анна Винокурова.

В МОДКТОБ лечением косолапости по методу Понсети занимается Анна Александровна Винокурова — сертифицированный врач с опытом лечения врожденной косолапости у детей по методике Понсети более 10 лет

Анна Александровна имеет сертификат по методике индивидуального ортезирования, удостоверения о повышении квалификации по циклам: «Артроскопия и эндовидеохирургия», «Актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии» и автор статьи «Ранняя диагностика патологии коленного сустава у детей и подростков. Артроскопия».

Прием пациентов проводится в консультативно-диагностической поликлинике по субботам с 10:00–14:00. Телефон для записи: 8 (964) 551-32-72.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.