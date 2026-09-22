Врачи Люберецкой больницы используют ИИ для анализа снимков

В Люберецкой областной больнице искусственный интеллект используют для расшифровки диагностических исследований. Электронные сервисы помогают врачам-рентгенологам быстрее и точнее выявлять патологии на снимках.

Специальные программы встроены в единую электронную медицинскую систему. Искусственный интеллект анализирует изображения и отмечает подозрительные участки, что ускоряет описание снимков и снижает риск ошибки.

«Искусственный интеллект не заменяет врача, а служит его надежным помощником. Он берет на себя рутинную работу, позволяя специалисту сосредоточиться на самых сложных моментах», — отметила заведующая отделением лучевой диагностики Люберецкой областной больницы Ксения Меньчикова.

Окончательное решение остается за врачом. Специалист проверяет результат работы программы и только после этого ставит диагноз.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.