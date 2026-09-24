Врачи Красногорска помогли пенсионерке после отравления грибами

Пожилую женщину доставили в Красногорскую клиническую больницу с многократной рвотой, диареей, ознобом и слабостью. Родственники сначала пытались помочь ей самостоятельно, но утром не смогли разбудить и вызвали скорую помощь. Пациентку осмотрели терапевт, реаниматолог и инфекционист.

Врачи выяснили, что за четыре дня до госпитализации женщина собрала много груздей и опят. Она приготовила из них блюдо и ела его каждый день, не убирая в холодильник. Специалисты исключили острое нарушение мозгового кровообращения и отек головного мозга.

«Клиническая картина явно указывала на тяжелое отравление. На протяжении нескольких дней мы проводили пациентке инфузионную терапию для выведения токсинов и восполнения электролитного баланса», — рассказал врач-терапевт Красногорской клинической больницы Иван Еременко.

Пациентка быстро пошла на поправку, врачи оценили ее состояние как удовлетворительное. Специалисты предупреждают, что симптомы отравления могут напоминать признаки других опасных состояний, и призывают не заниматься самолечением. Токсины грибов быстро поражают печень и почки. При рвоте, диарее, спутанности сознания, сонливости, сильной слабости, падении давления, изменении цвета мочи или желтушности кожи нужно срочно вызвать скорую помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.