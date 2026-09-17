Врачи Красногорска извлекли у женщины фрагмент зубного протеза

Врачи Красногорской клинической больницы извлекли из пищевода женщины фрагмент пластикового зубного протеза, который она случайно проглотила во время завтрака, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщина экстренно обратилась в Красногорскую клиническую больницу с резкой болью в груди и затруднением при глотании. Во время завтрака она случайно проглотила фрагмент пластикового зубного протеза. Обследование показало, что инородное тело находилось в верхней трети пищевода.

«Инородные тела в пищеводе могут привести к серьезным осложнениям, в том числе повреждению его стенки и развитию воспалительного процесса в средостении. В таких ситуациях важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью и ни в коем случае не пытаться самостоятельно протолкнуть предмет пищей или водой», — рассказала заведующая эндоскопическим отделением Красногорской клинической больницы Юлия Шашкова.

Врачи извлекли фрагмент протеза с помощью эндоскопа. Процедура заняла около пяти минут. После вмешательства пациентка находилась под наблюдением хирургов, осложнений у нее не выявили, затем ее отпустили домой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.