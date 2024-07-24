Врачи из Видного спасли женщину от бешенства после встречи с летучей мышью

Сделать прививку от бешенства 46-летней жительнице Ленинского городского пришлось врачам Видновской клинической больницы. Пациентка обратилась в приемное отделение с жалобой, что залетевшее в ее дом животное оцарапало ей ногу в области левого голеностопного сустава, пока она спала. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинского городского округа со ссылкой на источник в лечебном учреждении.

«Пациентке были обработаны ссадины антисептическим раствором, проведена вакцинация от бешенства, даны рекомендации по дальнейшему лечению и наблюдению за своим состоянием», — сказала заведующая приемным отделением клинической больницы Наталья Доронина.

Врач из Видного рассказала, что бешенство представляет собой инфекционную вирусную болезнь, вызываемую вирусом Rabies virus. Передается со слюной при взаимодействии с больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к гибели.

«Летучие мыши не любят находиться среди людей, вот почему это и должно стать тревожным сигналом. Если вы контактировали с летучими мышами, то вам необходимо первым делом вымыть область соприкосновения водой с мылом. Затем нужно обратиться к врачу, чтобы сделать вакцинацию», — сказала Доронина.

Заведующая приемным отделением Видновской больницы также отметила, что случаи, когда рукокрылые залетают в человеческое жилье, бывают, и паниковать при этом не нужно. Животное нужно аккуратно накрыть коробкой, подсунуть лист плотного картона и вынести на улицу. Однако следует избегать прямого контакта с ним, ведь летучие мыши могут быть переносчиками бешенства.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.