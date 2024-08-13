Врачи из центра крови Подмосковья рассказали о сердечно-сосудистых заболеваниях

Сердце и сосуды одни из первых реагируют на стресс, недосып и нездоровый образ жизни. Многие люди годами откладывают визит к врачу, пропуская начало развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин рассказал о сердечно-сосудистых заболеваниях, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Заболевания сердечно-сосудистой системы делятся на разновидности в зависимости от места поражения и причины, вызвавшей болезнь», — рассказывает врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.

К заболеваниям сердечно-сосудистой системы относятся: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, артериальная гипертензия, атеросклероз, инсульт, аритмия, инфекционный эндокардит и ревмокардит.

«Чтобы сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, в первую очередь надо просто вести здоровый образ жизни. Конечно, болезни сердца и сосудов бывают врожденными, а также провоцируются другими заболеваниями. В этом случае необходимо регулярно посещать кардиолога, соблюдать все данные рекомендации, вовремя лечить сопутствующие заболевания: диабет, атеросклероз», — говорит Митькин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.