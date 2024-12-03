Врачи из Подмосковья спасли руку новорожденного мальчика от ампутации

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил новорожденный мальчик. Он появился на свет с почерневшей левой кистью из-за нарушения в ней кровообращения. Причиной этого мог стать тромб в сосуде или синдром длительного сдавления из-за обвития запястья пуповиной, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Нашей первостепенной задачей было восстановить кровообращение в пораженной кисти и избежать ее ампутации. Для этого мы многократно делали перевязки с ранозаживляющими средствами. Дополняли их продуванием теплым кислородом. Эти консервативные меры дали хорошие результаты в стимуляции кровообращения по сосудам конечности. Кисть малыша начинала приобретать розовый цвет, однако сохранялся выраженный отек. Он сдавливал сосудисто-нервные пучки и снижал скорость восстановления конечности. В связи с этим было принято решение о проведении хирургического лечения. Операция по рассечению отечных тканей прошла успешно. Дальнейшее консервативное лечение в стационаре с помощью специальных мазевых повязок успешно простимулировало регенерацию тканей в пораженной кисти. В конце лечения отек мягких тканей прошел, а кровоснабжение руки полностью восстановилось. Левая рука малыша была спасена», — рассказал лечащий врач ребенка Антон Колобов.

В настоящее время малыш вместе с мамой уже выписаны и продолжают амбулаторное лечение дома под наблюдением специалистов МОЦОМДа. Ребенку предстоит долгий курс реабилитации для нормализации двигательной функции конечности.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.