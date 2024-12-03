Врачи из Подмосковья осмотрели более 60 детей с аллергическими заболеваниями

Врачи НИКИ детства в рамках проекта «Аллергодесант» посетили детские поликлиники Истры, Видного, Балашихи и Наро-Фоминска. Наши специалисты осмотрели детей с различными аллергическими патологиями: бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, хронической идиопатической крапивницей и аллергическим ринитом, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Десант в составе врачей аллергологов-иммунологов и пульмонолога выезжает в те округа Подмосковья, где нет или не хватает своих специалистов по данному профилю. Наша цель скорректировать терапию, а также сократить путь юных пациентов с тяжелыми атопическими патологиями до круглосуточного и дневного стационара отделения аллергологии и иммунологии НИКИ детства. Уже более половины детей приглашены для госпитализации в НИКИ детства», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Благодаря таким выездам дети могут получить квалифицированную помощь, не покидая свой округ. Родители имеют возможность задать любые вопросы специалистам, получить ценные рекомендации по уходу и лечению ребёнка в домашних условиях. Врачи же обмениваются опытом с коллегами и консультируются по вопросам ведения детей с аллергией.

«Мы тесно сотрудничаем с заместителями главных врачей по детству из округов Подмосковья, которые организуют наш визит и подготавливают пациентов. Мы искренне благодарны поликлиникам и педиатрам за предварительные звонки и приглашения детей и родителей на приём», — отметила Екатерина Никонова.

Ближайшие выезды в рамках проекта ожидаются в Железнодорожный, Химки и Клин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.