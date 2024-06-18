Врачи из Электростали спасли 12-летнюю девочку с 20-сантиметровой кистой

В приемное отделение Электростальской больницы поступила 12-летняя девочка с жалобами на сильные боли в животе, тошноту, общую слабость и повышенную температуру. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

При осмотре и УЗИ органов брюшной полости была обнаружена гигантская киста яичника. Образование заполняло весь малый таз и брюшную полость, подкручивалось вокруг своей оси, что вызывало болевой синдром.

«Мы экстренно провели лапароскопическую операцию и удалили 20-сантиметровую кисту через три маленьких прокола на животе. Киста оказалась доброкачественной тератомой — эмбрионально-клеточной опухолью, внутри которой находились волосы, зубы и элементы костей. Операция завершилась благополучно с минимальной кровопотерей, использовались самые маленькие хирургические инструменты. Несмотря на большой объем операции репродуктивную функцию нам удалось сохранить», — сообщил врач акушер-гинеколог, заведующий гинекологическим отделением Электростальской больницы Игорь Ликий.

В послеоперационном периоде реабилитация юной пациентки протекала гладко. На данный момент она чувствует себя хорошо и уже выписана домой. Через месяц девочка сможет вернуться к обычному ритму жизни, заниматься любимым спортом.

За обеспечением жителей Подмосковья качественной медпомощью следит министерство здравоохранения региона. Оно продолжает закупать в больницы и поликлиники новое медицинское оборудование. Это различные комплексы для электрохирургии, лечения неврологических отклонений, восстановления после перенесенных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Кроме того, поступает новое «тяжелое» оборудование для проведения диагностики: КТ, МРТ, рентгеноаппараты, флюорографы и маммографы. Такая медтехника в «цифре» позволяет оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.