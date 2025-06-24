Врачи Истринской клинической больницы провели для долголетов лекцию о здоровье суставов

Лекцию о том, как сохранить здоровье суставов, провели для участников клуба «Активное долголетие» врачи Истринской клинической больницы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Беседовала с людьми «серебряного» возраста врач-терапевт поликлиники № 1 Лида Закарян. Доктор объяснила различия между артритом и артрозом — воспалением и разрушением соответственно. Она отметила, что артрит излечим при устранении причины воспаления, тогда как артроз необратимо повреждает хрящевую ткань.

Она также отметила, что очень важно не заниматься самолечением при проблемах с суставами, а сразу обратиться к врачу. Самолечение может не только оказаться бесполезным, но и усугубить ситуацию. Болезненные ощущения в суставах могут быть симптомом различных заболеваний, требующих профессиональной диагностики и лечения. Только квалифицированный специалист способен определить истинную причину дискомфорта и назначить правильную терапию.

«Врач назначит обследование, поставит диагноз и назначит лечение», — сказала Лида Закарян.

После лекции участникам предоставилась возможность задать специалисту вопросы и получить у доктора рекомендации.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.