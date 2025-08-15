Врачи Химок провели свыше 6 тыс онлайн-консультаций с начала года

Новые технологии позволяют быстро оказывать помощь пациенту и в целом экономить время. Сегодня телемедицина охватывает широкий спектр услуг: от общения с терапевтами и педиатрами до консультаций с узкопрофильными специалистами, такими как кардиологи, эндокринологи и неврологи. Кроме того, онлайн можно получить электронный рецепт. Всего с начала года в Химках провели более 6 тыс. таких консультаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Заведующая крупнейшей в городе поликлиникой № 2 Химкинской клинической больницы Ирина Беланова рассказала, как проходят телемедицинские консультации.

В поликлинике № 2 есть телемедицинский кабинет, доктора снабжены специальными гарнитурами. В ходе дистанционной консультации врачи оценивают течение заболевания, при необходимости корректируют лечение и выписывают рецептурные лекарства. Результаты консультации оформляются в виде протоколов и отражаются в электронных картах пациентов.

«Телемедицина — это не замена очного приема, а дополнение и расширение возможностей современной медицины», — подчеркнула Ирина Беланова.

Для записи на телемедицинскую консультацию доступны несколько удобных способов: через порталы «Здоровье», «Гостелемед», по телефону контакт-центра 122 или непосредственно у лечащего врача. Важным условием является наличие первичного очного осмотра.

Телемедицина — явление для медицины не новое. В Химкинской областной больнице с 2023 года ведутся телемедицинские консультации в формате «врач — врач» со специалистами Московского областного научного клинического института имени М. Ф. Владимирского. Такой подход позволяет услышать мнение коллег и является хорошей возможностью для принятия взвешенного решения. Со временем телемедицина стала удобной и для пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.