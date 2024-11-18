Врачи Электростали обсудили вопросы здравоохранения на съезде терапевтов на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Михаила Владимирского в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В съезде приняли участие ведущие специалисты из различных медицинских учреждений региона. Электростальская больница была представлена на этом мероприятии группой врачей, включая врачей терапевтов и врачей общей практики.

Программа мероприятия включала научные заседания, мастер-классы и круглые столы, посвященные актуальным вопросам здравоохранения. В рамках съезда специалисты обсуждали новые подходы к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и бронхиальной астмы, а также применение телемедицины в терапии. Особое внимание уделялось современным методам назначения лекарств, их эффективности и возможным побочным эффектам. Также участники поделились результатами своих исследований и обсудили инновационные методы, которые планируется применять на практике.

Сотрудники Электростальской больницы активно участвовали в обсуждении актуальных тем. По итогам съезда, был разработан ряд рекомендаций по улучшению качества медицинских услуг в области терапии, которые будут внедрены в работу Электростальской больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.