Врачи Егорьевской больницы спасли пациента от острого инсульта

Врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Регионального сосудистого центра провели операцию по удалению тромба из артерии головного мозга у пациента с острым церебральным нарушением. Об этом сообщили в пресс-службе Егорьевского округа.

Операция была направлена на удаление тромбов и восстановление артериального кровотока в артериях головного мозга», — отмечается в сообщении.

Мужчина 1964 года рождения поступил в больницу в тяжелом состоянии. Он не чувствовал левую половину тела, речь была нарушена. Медики провели КТ-ангиографию и диагностировали острый тромбоз артерии головного мозга. Пациента экстренно направили в операционную, где врачи удалили тромб. Операция длилась почти 40 минут и прошла успешно.

«Метод тромбоэкстракции доказывает свою эффективность и исключительную безопасность. Успех таких операций и последующее восстановление здоровья пациента — это совокупность мастерства и опыта наших специалистов, а также чёткой организации медицинской помощи пациентам с сосудистой патологией», -поделился руководитель сосудистого центра Егорьевской больницы, кандидат медицинских наук, Фуркат Гафуров.

Через два дня после вмешательства пациента перевели в неврологическое отделение стационара. По информации медучреждения, жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, а силами специалистов сосудистого отделения и реабилитационных мероприятий движения и речь восстановится в полном объёме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.