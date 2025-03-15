Врачи Домодедовской больницы спасли пациента с кровотечением из вен пищевода

В стационаре № 2 Домодедовской больницы спасли жизнь пациенту с кровотечением из варикознорасширенных вен пищевода, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

35-летний пациент поступил в приемное отделение с кровотечением на фоне варикозного расширения вен пищевода, которое диагностируется как правило из-за цирроза печени.

Первое время мужчина находился в анестезиолого-реанимационном отделении, врачи временно купировали кровотечение с помощью специального зонда Блекмора.

Но в данном клиническом случае рецидив был очень вероятен. Поэтому домодедовские врачи экстренно организовали получение необходимых расходных материалов из МОНИКИ и провели малоинвазивную эндоскопическую операцию.

«Суть эндоскопической процедуры заключается в накладывании латексных колец на варикозно измененные сосуды для остановки кровотока в них. На счету была каждая минута, так как сильное кровотечение может привести к обильной кровопотере и вызвать смерть человека. Наш пациент сейчас находится под наблюдением врачей в стационаре, его жизнь вне опасности», — рассказал врач хирург-эндоскопист высшей квалификационной категории Домодедовской больницы Роман Кужелев.

Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода является одним из наиболее грозных, опасных и летальных осложнений различных патологических состояний печени, сопровождающихся повышением давления в воротной вене (портальной гипертензией), в частности такого распространенного заболевания как цирроз печения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.