Врачи Домодедовской больницы направят пациентку с параличом стопы на операцию

Пациентка Домодедовской больницы с параличом мышц стопы готовится к операции на позвоночнике. Врачи выявили две грыжи дисков и в течение нескольких часов организовали консультацию нейрохирурга, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщина поступила в отделение реабилитации с острой болью в пояснице, которая распространялась по задней поверхности ноги до стопы. У пациентки были парализованы мышцы-сгибатели и разгибатели стопы, она не могла двигать ногой и самостоятельно передвигаться. Без срочной помощи состояние угрожало инвалидностью.

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника выявила две секвестрированные грыжи — наиболее тяжелую форму повреждения диска. Они сдавливали нервный корешок. Благодаря взаимодействию медицинских учреждений консультацию нейрохирурга организовали в считанные часы.

«Помимо медицинской реабилитации после инсультов, мы ведем пациентов с общей неврологией. Это острые состояния, требующие срочной диагностики, но не требующие экстренных вмешательств. В данном случае счет шел буквально на часы», — рассказал заведующий отделением реабилитации Виктор Клоков.

Врачи объяснили пациентке необходимость срочного хирургического лечения. В ближайшее время женщина отправится на операцию на позвоночнике в партнерское учреждение. После вмешательства она вернется в Домодедовскую больницу для медицинской реабилитации и восстановления движений стопы.

По словам Клокова, больница координирует помощь: специалисты стабилизируют состояние пациента, проводят диагностику и передают его профильным хирургам. Преемственность лечения и реабилитации помогает предотвращать инвалидность и сохранять самостоятельность пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.