Врачи Домодедова выявили опухоль мозжечка у 64-летней пациентки

Врачи Домодедовской больницы выявили у 64-летней женщины опухоль мозжечка после обследования из-за головокружения и шаткости походки. Пациентку прооперировали в МОНИКИ, сейчас она проходит реабилитацию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи неврологического отделения Домодедовской больницы своевременно выявили образование мозжечка у 64-летней пациентки. Женщина поступила с жалобами на головокружение, слабость, потерю аппетита и шаткость при ходьбе. Ранее за медицинской помощью она не обращалась.

«При выполнении МРТ головного мозга был выявлен масс-эффект — отек и смещение структур мозга», — отметил врач-невролог Каюм Каримов.

Пациентку проконсультировали нейрохирурги и перевели в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского. В МОНИКИ женщине успешно удалили опухоль. Сейчас она проходит раннюю реабилитацию под наблюдением специалистов и уже может самостоятельно передвигаться за пределы палаты.

«Этот случай еще раз напоминает, что чем быстрее выявляют заболевание и его симптомы, тем успешнее проходит лечение», — подчеркнул доктор.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.