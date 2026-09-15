Врачи Домодедова спасли спортсмена с критическим дефицитом калия

Врачи Домодедовской больницы помогли 38-летнему спортсмену, который потерял способность двигаться из-за критического дефицита калия после нагрузок и приема БАДов без консультации специалиста, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В приемное отделение Домодедовской больницы поступил 38-летний мужчина с внезапной слабостью: у него отказали руки и ноги. Во время спуска со второго этажа частного дома пациент не смог контролировать движения, упал и получил множественные ссадины.

Мужчину осмотрели кардиолог, невролог и травматолог. Обследование показало критически низкий уровень калия — 1,8 ммоль/л при норме 3,5–5,1 ммоль/л. Врачи восполнили дефицит электролита и провели инфузионную терапию под контролем жизненно важных функций, а также назначили диагностику для установления причины ухудшения состояния.

«Гипокалиемия может привести к серьезным нарушениям работы жизненно важных органов и систем — от мышечной слабости до остановки сердца», — отметила заведующая анестезиолого-реанимационным отделением Ксения Рязанцева.

Она пояснила, что экстренная госпитализация и своевременное восполнение электролитов под контролем ЭКГ и других показателей необходимы для спасения пациента. Позже выяснилось, что мужчина занимается тяжелыми видами спорта, а ухудшение состояния связано с чрезмерными нагрузками и приемом биологически активных добавок без консультации врача.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.

Забота о здоровье, формирование здоровых привычек — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Разобраться, как сделать повседневный рацион полезнее и разнообразнее, поможет запущенный в рамках него портал «Думай, что ешь». Он позволяет поддерживать активный образ жизни и сохранять хорошее самочувствие как можно дольше.