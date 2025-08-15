Врачи Домодедова рассказали жителям округа о сохранении здоровья печени

В Домодедово продолжается работа «Школы здоровья и активного долголетия» — образовательной программы в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Очередная встреча прошла в конференц-зале МФЦ и была посвящена одной из самых важных тем для здоровья — работе печени. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Слушателям лекции заместитель главного врача Домодедовской больницы по амбулаторно-поликлинической работе Марина Малина рассказала, почему печень называют «главным фильтром организма» и почему ее правильное функционирование — залог здоровья всего человека. Она отметила, что орган ежедневно обезвреживает токсины, поступающие с пищей, водой, лекарствами, а также участвует в пищеварении и кровоснабжении.

Заведующая отделением медицинской профилактики Юлия Капустянская напомнила, что печень часто называют «тихим тружеником» — она может долго не подавать сигналов о неполадках. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют ежегодно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, чтобы выявить болезни на ранней стадии.

Особое внимание уделили профилактике заболеваний печени: правильное питание с достаточным количеством белков и жиров, питьевой режим, отказ от вредных привычек и регулярная физическая активность. Лекторы отметили, что печень обладает уникальной способностью к восстановлению, что помогает в лечении некоторых болезней, если они выявлены вовремя.

В завершение встречи Марина Малина дала слушателям практические советы по контролю артериального давления и поддержанию нормального веса, особенно актуальные для людей старшего возраста.

Следующая лекция в рамках программы пройдет 23 сентября. Организаторы приглашают всех желающих и напоминают: активный образ жизни и внимание к своему здоровью — ключ к долголетию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.