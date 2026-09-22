Врачи Долгопрудного удалили камни из желчных протоков пациента

Врачи Долгопрудненской клинической больницы в начале сентября помогли пациенту 1938 года рождения с холедохолитиазом и механической желтухой, удалив камни без открытой операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пациента 1938 года рождения несколько месяцев беспокоили боли в животе. Он обследовался и лечился в трех больницах, однако помощь ему не оказали.

В начале сентября мужчину в тяжелом состоянии перевели в Долгопрудненскую клиническую больницу по решению заместителя главного врача по хирургии Сергея Лисина. У пациента выявили холедохолитиаз — крупные камни в общем желчном протоке, осложненный механической желтухой. Это состояние приводит к попаданию билирубина и других токсичных компонентов желчи в кровь и может повредить печень, почки и головной мозг.

Операцию и подготовку к ней провели хирург Георгий Златовчен, лечащий врач Гаджимурад Тагиров, эндоскописты Андрей Мутных и Константин Саурин. Медики извлекли камни без открытой полостной операции, что снизило травматичность вмешательства и сократило срок реабилитации.

После лечения боли и желтушность кожи у пациента прошли, его выписали домой. Врачи рекомендуют регулярно проходить УЗИ органов брюшной полости, правильно питаться и обращаться к терапевту или гастроэнтерологу при первых признаках проблем с желчным пузырем.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.