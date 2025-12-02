Врачи Долгопрудного спасли пациента с черепно-мозговой травмой

Врачи Долгопрудненской больницы спасли 62-летнего мужчину с тяжелой черепно-мозговой травмой, доставленного санавиацией из Дмитрова 25 ноября. Пациент будет выписан домой на днях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

62-летний мужчина с тяжелой черепно-мозговой травмой поступил в Долгопрудненскую больницу 25 ноября из Дмитрова. Пациент находился на искусственной вентиляции легких после обнаружения на железнодорожных путях около Деденево.

Врачи городского стационара провели экстренную операцию. Нейрохирург Наталья Смолева выполнила репозицию костей черепа, восстановив правильное положение отломков и конфигурацию.

Пациент демонстрирует положительную динамику и в ближайшее время будет выписан домой под наблюдение врачей местной поликлиники, пояснили в Долгопрудненской больнице.

