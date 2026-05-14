Врачи Долгопрудного прооперировали 80-летнюю пациентку

В Долгопрудном 8 мая врачи клинической больницы провели комплексную операцию 80-летней женщине с гигантской грыжей и желчнокаменной болезнью. Уже 12 мая пациентку выписали домой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В приемное отделение Долгопрудненской клинической больницы поступила 80-летняя женщина с гигантской грыжей в области живота и выраженными коликами из-за желчнокаменной болезни. Медики приняли решение провести комплексное вмешательство, чтобы за одну операцию устранить обе патологии и снизить нагрузку на организм пожилой пациентки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.