Врачи Долгопрудненской клинической больницы провели эндопротезирование тазобедренного сустава пациентке с прогрессирующим коксартрозом. После операции женщина смогла ходить с ходунками и продолжила восстановление дома, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лариса Викторовна поступила в отделение травматологии и ортопедии Долгопрудненской клинической больницы с болями в тазобедренном суставе, которые мучили ее несколько лет. У пациентки прогрессировал коксартроз. Обследование показало, что откладывать операцию нельзя. Посоветовавшись с близкими, женщина решила пройти лечение в Долгопрудном.

Врачи выполнили эндопротезирование тазобедренного сустава. После операции пациентка встала и начала передвигаться с ходунками. Ее выписали домой, где она продолжила восстанавливаться и возвращаться к привычной жизни..

«Я ни разу не пожалела, что обратилась сюда: у меня ни одного замечания нет», — отметила Лариса Викторовна.

Эндопротезирование тазобедренного сустава — сложная операция. Правильный подход к лечению и грамотная реабилитация помогают пациентам восстановить подвижность.