Врачи Дмитровской больницы спасли мужчину с инфарктом на беговой дорожке

Мужчина почувствовал сильную давящую боль в груди во время тренировки в фитнес-клубе и сразу обратился в Дмитровскую больницу. Врачи выявили обширный инфаркт и экстренно провели операцию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент обратился в региональный сосудистый центр Дмитровской больницы, не дожидаясь, пока боль пройдет. Кардиограмма подтвердила обширный инфаркт. Обследование выявило повышенное давление и очень высокий уровень холестерина, которые привели к образованию тромба. Он полностью перекрыл одну из главных артерий сердца, питающую часть органа, которая качает кровь по всему организму.

«Закупорка этой артерии — одна из самых опасных ситуаций при инфаркте, здесь решают минуты. Пациент обратился своевременно, и это позволило нам действовать, пока сердечную мышцу еще можно было спасти. Через небольшой прокол мы провели к сердцу тонкий катетер, расширили закупоренный сосуд специальным баллончиком и установили стент», — рассказал заведующий региональным сосудистым центром Дмитровской больницы Олег Ларин.

Операция длилась меньше 15 минут. Мужчину выписали в удовлетворительном состоянии. Ему предстоит принимать лекарства, контролировать давление и холестерин, регулярно наблюдаться у кардиолога.

Врачи напомнили, что активный образ жизни не гарантирует защиты от инфаркта. Давящая или жгучая боль в груди во время тренировки, которая не проходит несколько минут, требует незамедлительной медицинской помощи. Для выявления факторов риска важно регулярно проходить диспансеризацию, проверять давление и холестерин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.