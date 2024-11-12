Врачи детского центра им Рошаля спасли новорожденную с пороком сердца

В Московском областном перинатальном центре родилась девочка с серьезным пороком сердца — стенозом клапана легочной артерии. В результате консультации с центром телемедицины детского клинического центра им. Л. М. Рошаля было принято решение о переводе новорожденной в центр для экстренной операции. Данная патология является критической и сильно затрудняет поступление крови в легкие. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«После поступления наши врачи оперативно провели все необходимые обследования для подтверждения диагноза и подготовке к операции. Критически выраженный стеноз клапана легочной артерии — это серьезный диагноз, требующий экстренного вмешательства. Мы провели девочке рентгенэндоваскулярную операцию, введя тонкий катетер с надувающимся баллоном через сосуд в области бедра и направив его к клапану легочной артерии. Как только катетер достиг суженного участка клапана, баллон на конце катетера надулся, расширил суженное место и мы восстановили нормальный поток крови», — сказал заведующий отделением ренгенэндоваскулярной диагностики и лечению Михаил Комиссаров.

Операция прошла успешно и в настоящее время девочка уже выписана домой. В дальнейшем она сможет жить обычной жизнью.

В Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля это была первая лечебная кариохиругическая операция эндоваскулярный методом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.