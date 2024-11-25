Врачи детского центра им Рошаля спасли 16-летную девушку с инсультом

В детский клинический центр им. Л. М. Рошаля экстренно поступила 16-летняя девушка с признаками геморрагического инсульта. Проведенное обследование выявило кровоизлияние в мозг из-за лопнувшего сосуда и артериовенозную мальформацию сосудов головного мозга. Это патология, при которой вены и артерии небольшого диаметра, переплетаясь друг с другом, образуют «сосудистый клубок». В нем и произошел разрыв сосуда. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Патология опасна тем, что может вызвать повреждение клеток мозга, нарушить их нормальную работу и при несвоевременном лечении привести к летальному исходу.

«Артериовенозная мальформация лечится методом эмболизации — введением в поврежденный сосуд специального вещества для заклеивания места разрыва. Нейрохирурги выполнили процедуру тонким катетером с ювелирной точностью. Операция длилась 3 часа и позволила «заклеить» кровоточащий сосуд, снизив риск повторных кровотечений. В Подмосковье ребенку такая операция была проведена впервые», — рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения Михаил Комиссаров.

В настоящее время девушка уже выписана домой и вернулась к своей обычной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.