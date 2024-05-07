Врачи-дерматовенерологи предупреждают об активизации клещей в Подмосковье

На территории Московского региона клещевой энцефалит не распространен, но зараженность возбудителями Лайм боррелиоза клещей составляет 10-30%. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

На тело человека насекомые могут залезть с земли, кустарника или упасть с кроны дерева. Поэтому защититься от них можно следующим образом: обрабатывать одежду репеллентами перед выходом на улицу, регулярно осматриваться, надевать прилегающую к телу одежду и головной убор.

«Самый действенный способ профилактики клещевого энцефалита — вакцинация. Мы рекомендуем прививаться заранее, до наступления периода активности клещей, чтобы успел сформироваться иммунитет к вирусу, а при появлении изменений на коже после присасывания клеща — незамедлительно обращаться к врачу, так как высыпания на коже могут быть проявлением Лайм боррелиоза», — предупредила заместитель главврача по медицинской части Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера — врач-дерматовенеролог Елена Авербух.

Если вы нашли на себе клеща, нужно срочно обратиться к врачу для его удаления и дальнейшего лабораторного анализа на наличие возбудителей заболеваний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.