Врачи больницы Талдома 17 апреля расскажут о работе двух отделений на местном ТВ

В среду в 19:00 в прямом эфире телеканала «Like-TV» врачи Талдомской больницы расскажут о работе двух отделений: отделении реабилитации и гериатрическом отделении. Гостями студии станут заведующий отделением реабилитации Евгений Бисс и заведующая гериатрическим отделением Анна Малюк. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Жители смогут задать вопросы врачам во время трансляции, узнать больше информации о работе специализированных отделений, его специалистах, оказании медицинской помощи и условиях пребывания.

«Приглашаем жителей принять участие в прямом эфире, воспользоваться возможностью пообщаться с врачами, задать давно интересующие вопросы. Специалисты расскажут о работе отделений, видах оказываемой медицинской помощи, исследованиях, а также поделятся полезными рекомендациями», — поделился и. о. главного врача Талдомской больницы Александр Орлов.

Начало программы в 19:00 на региональном телеканале «Like-TV», трансляция: на ТВ и в группе телеканала на странице ВКонтакте.

Вопросы можно прислать заранее на официальных страницах Талдомской больницы или задать во время эфира по телефону: 8(496)203-30-31.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.