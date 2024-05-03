Врачи больницы Долгопрудного предупредили пациентов об опасности ватных палочек

В Долгопрудненскую больницу поступила 13-летняя девочка-подросток с подозрением на перфорацию барабанной перепонки левого уха. Как выяснилось, пациентка чистила ухо ватной палочкой, почувствовала боль, а затем обнаружила кровянистые выделения, исходившие из ушного отверстия. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Барабанная перепонка — тонкая перегородка между наружным и средним отделами уха. Она не только защищает среднее ухо от проникновения инородных тел, но и выполняет функцию передачи звука во внутреннее ухо. Перфорация барабанной перепонки представляет собой трещину или отверстие в этой перегородке.

«В этот же день мама с девочкой обратились в детскую поликлинику, где их осмотрел педиатр и направил на экстренную госпитализацию в стационар. Проведенная в больнице диагностика подтвердила повреждение барабанной перепонки. В течение шести дней девочка наблюдалась врачами детского соматического отделения совместно с оториноларингологами стационара и получала лечение. В итоге барабанная перепонка восстановилась», — рассказала заведующая соматическим отделением Юлия Романова.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение. Слух у подростка не нарушен.

Врач также добавила, что при чистке ушей достаточно после принятия душа протереть кожу ушных раковин ватным диском, салфеткой или полотенцем. В остальном ухо прекрасно очищается самостоятельно.

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