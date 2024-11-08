Врачи Балашихинской больницы приняли участие в съезде терапевтов Московской области

VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей «Достижения медицинской науки в практику» проходит в эти дни на базе МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. Масштабное мероприятие объединило свыше тысячи медицинских специалистов из России и других стран. Все, кто не смог приехать лично, присоединились к работе секций в режиме онлайн, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Вместе с коллегами из Балашихинской больницы — терапевтами, дерматовенерологами, эндокринологами и кардиологами мы посетили разные площадки. Отдавали предпочтение той тематике секций, которая больше всего интересна и менее изучена. В целом провели насыщенный день, пообщались с коллегами из других медучреждений, получили много новой информации, услышали экспертное мнение по актуальным вопросам. Для практикующих врачей это очень полезное мероприятие, направленное прежде всего на повышение уровня и качества медицинской помощи», - сказала заведующая отделом экспертизы временной нетрудоспособности Балашихинской больницы, главный терапевт городского округа Мария Дранеева.

В течение двух дней для медиков организованы пленарные заседания, тематические секции и симпозиумы по различным направлениям терапии, мастер-классы. Помимо обсуждения социально-значимых заболеваний, их профилактики и лечения, запланирована секция по правовым вопросам в медицине. Работа съезда завершится 8 ноября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.